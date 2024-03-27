Події

13:12 27.03.2024

Адміністратор телеграм-каналу з Нікополя привласнила майже 1 млн грн донатів на ЗСУ

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Правоохоронці викрили мешканку Києва, яка адмініструвала телеграм-канал міста Нікополя Дніпропетровської області й привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків для Збройних сил України, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури мешканці м. Києва повідомлено про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними слідства, підозрювана неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим. "Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви й витрачала на власні потреби", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, як зазначають у прокуратурі, за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваної правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.

Теги: #кошти #присвоєння #псевдоволонтер

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