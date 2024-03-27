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12:43 27.03.2024

Член ВККС Коліуш: Кандидатів у судді ретельно перевіряємо на предмет можливих зв'язків із державою-агресором

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Член ВККС Коліуш: Кандидатів у судді ретельно перевіряємо на предмет можливих зв'язків із державою-агресором

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) сподіваються на обрання 25 суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС до кінця цього року, запевняють у відкритості конкурсу й проведенні ретельної перевірки кандидатів у судді на предмет їхніх можливих зв'язків із державою-агресором.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" член ВККС, суддя ВАКС Олег Коліуш розповів, що подання документів від кандидатів на посади суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС завершиться 30 березня цього року.

За його словами, наразі подано 143 заявки від кандидатів, з яких 89 - до ВАКС як першої інстанції та 54 - до Апеляційної палати ВАКС.

"За попереднім аналізом, 75 кандидатів із числа суддів, 44 - адвокати, 13 - науковці, 11 - зі змішаним стажем. Це поки що приблизні дані. Щодо гендерного розподілу, то серед кандидатів 51 жінка і 92 чоловіки", - уточнив Коліуш.

Член ВККС розповів, що під час конкурсу буде проведено кваліфікаційне оцінювання, також кандидати виконають практичне завдання за спеціалізацією суду.

"Потім кандидати, які набрали достатньо балів, проходять спеціальну перевірку. Комісія надсилає документи до низки держорганів, які дають нам відповіді щодо тих чи інших обставин життя кандидата й відповідності визначеним законом критеріям", - зазначив член ВККС.

Ще одним етапом конкурсу, уточнив Коліуш, є дослідження досьє та проведення співбесід.

Він звернув увагу на особливість проведення конкурсу - участь у ньому Громадської ради міжнародних експертів, що складається із шести членів. За словами члена ВККС, наразі формується склад цієї Ради.

Відповідаючи на запитання про перевірку кандидатів у судді на предмет можливих зв'язків із державою-агресором, Коліуш запевнив, що ВККС займає в цьому питанні принципову позицію. "Виявлення інформації щодо наявності зв'язків із державою-агресором однозначно є підставою для визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді та є недоброчесним, а кандидату буде відмовлено в наданні рекомендації на посаду судді", - сказав він.

У цьому контексті член ВККС заявив: "Обов'язково надамо оцінку можливим зв'язкам (кандидатів у судді ВАКС - ІФ-У) з РФ. Члени ВККС, як і кожен українець, категорично негативно ставляться до наявності таких даних".

Також він наголосив, що конкурс буде відкритим і прозорим, ВККС детально інформує громадськість про його проведення, щоб запобігти будь-яким закидам у непрозорості роботи Комісії.

"Конкурс плануємо завершити до кінця цього року. Сподіваюсь, що об'єктивні обставини не завадять цьому й отримаємо нових суддів ВАКС та Апеляційної палати ВАКС", - підсумував Коліуш.

Теги: #кандидати #судді #перевірки #вккс

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