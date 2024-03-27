Сподіваємося обрати нових суддів ВАКС до кінця цього року, можливі зв'язки з державою-агресором перевіряємо прискіпливо – суддя ВАКС, член ВККС Коліуш

Інтерв'ю члена ВККС, судді ВАКС Олега Коліуша інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Чи завершився вже строк подачі документів на посади 25 суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та його Апеляційної палати? Скільки претендентів наразі налічується, хто ці кандидати та чи можна їх назвати доброчесними?

Перш за все, хочу сказати, що оновлений склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) зараз проводить два конкурси – на посади суддів апеляційної інстанції та у ВАКС і Апеляційну палату ВАКС.

На сьогодні ще триває процедура подання документів для участі у конкурсі на суддів ВАКС. Термін подачі документі був подовжений до 30 березня цього року включно.

Станом на цей день (25 березня – ІФ-У) подано 143 заяви від кандидатів, з яких 89 – до ВАКС як першої інстанції та 54 – до Апеляційної палати ВАКС. За попереднім аналізом, 75 кандидатів з числа суддів, 44 – адвокати, 13 – науковці, 11- зі змішаним стажем. Це поки що приблизні дані. Щодо гендерного розподілення, то серед кандидатів 51 жінка і 92 чоловіки.

Що стосується перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів, то вона здійснюється під час проведення кваліфоцінювання та спеціальної перевірки.

Наскільки прискіпливо ВККС ставиться до перевірки кандидатів в частині можливих зв'язків з державою-агресором?

Наразі Комісія проводить кваліфікаційне оцінювання суддів та співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів. Під час кваліфоцінювання і співбесід ми ретельно проводимо перевірку кандидатів щодо можливих зв'язків з державою-агресором, наявності родичів в РФ та поїздок в цю країну.

Виявлення інформації щодо наявності зв’язків з державою-агресором однозначно є підставою для визнання судді таким, що не відповідає займаній посаді та є недоброчесним, а кандидату буде відмовлено в наданні рекомендації на посаду судді. Звісно, під час розгляду документів на посади суддів ВАКС це все також буде прискіпливо вивчатися, - обов'язково надамо оцінку їх можливим зв'язкам з РФ. Члени ВККС, як і кожен українець, категорично негативно ставляться до наявності таких даних.

Наразі ж ще триває подання документів щодо допуску до участі в конкурсі. На цій стадії автоматизовано розподіляються заяви між членами Комісії.

З яких етапів складається конкурс та які орієнтовні строки його завершення?

Конкурс на посаду суддів ВАКС відбувається за так званою спеціальною процедурою. Під час конкурсу проводиться кваліфікаційне оцінювання, яке складається з кваліфіспиту (анонімне письмове тестування щодо когнітивних здібностей, загальних знань у сфері права та спеціалізації ВАКС) і виконання практичного завдання по спеціалізації суду.

Потім кандидати, які набрали достатньо балів, проходять спеціальну перевірку. Комісія направляє документи до низки держорганів, які надають нам відповіді щодо тих чи інших обставин життя кандидата і відповідності визначених законом критеріїв.

Крім того, особливістю цього конкурсу є участь у ньому Громадської ради міжнародних експертів, яка складається з 6 членів. Створюються ця Громадська рада кваліфкомісією з числа кандидатів, поданих нам міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Важливий етап конкурсу - дослідження досьє та проведення співбесід. За результатами кваліфоцінювання кандидатів Комісія ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності кандидатів здійснювати правосуддя у ВАКС та визначає рейтинг для участі у конкурсі тих претендентів, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Ця Громадська Рада вже створена?

Ще ні. Наразі формується склад Ради: ми направили запити до відповідних міжнародних організацій і чекаємо фіналізований список з 12 кандидатів. Після цього проведемо онлайн-зустрічі з цими кандидатами і на пленарному засіданні ВККС буде визначено, які 6 із 12 кандидатів будуть обрані.

Рада міжнародних експертів допомагає комісії перевіряти як компетентність, так і доброчесність кандидатів. Член Ради, звісно, має право голосу, а за запитом не менше 3-х членів Раді при виникненні спірних питань можуть бути проведені так звані спільні засідання.

Чи можна гарантувати, що це буде дійсно прозорий і чесний відбір? Коли саме Україна отримає ще 25 суддів ВАКС и АП ВАКС?

Від себе зобов'язуюся висвітлювати все, що відбувається на конкурсі. ВККС в принципі так і робить, щоб запобігти закидам у непрозорості нашої діяльності.

Конкурс плануємо завершити до кінця цього року. Сподіваюся, що об'єктивні обставини не завадять цьому и отримаємо нових суддів ВАКС і Апеляційної палати ВАКС.

Чи виділені вже приміщення, де працюватимуть нові судді? Є інформація, що прокуратура АР Крим має звільнити будівлю по вул. Діловій в Києві для нових суддів ВАКС

Із самого початку у ВАКС з приміщеннями було не дуже добре, - перша інстанція досі знаходиться в двох різних приміщеннях – на вул. Хрещатик та на пр. Берестейському.

В зв'язку з тим, що збільшується штат, виникає необхідність знайти більше приміщення і нарешті об'єднати першу інстанцію в одному приміщенні.

На вул. Ділову планується перевезти ВАКС, а на вул. Велика Житомирська – апеляційну палату ВАКС. В приміщенні по вул. Діловій зараз знаходиться багато підприємств, і прокуратура АР Крим в тому числі. Наразі вирішується питання, хто де буде знаходитися.

Існує комплексна проблема щодо проведення відповідних приміщень до стану, в якому можна здійснювати правосуддя. За моєю інформацією, міжнародні партнери погодилися надати певні кошти для проведення ремонту, забезпечення матеріально-технічної бази. Це все тривалий процес і поки що точно не відомо, де хто буде знаходитися.