Події

12:06 27.03.2024

"Черкасиобленерго" очолив його колишній комерційний директор і співробітник "УРС" Яненко

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ПАТ "Черкасиобленерго" очолив його колишній комерційний директор Вадим Яненко, повідомив оператор системи розподілу (ОСР).

Як зазначається на його сайті, останнім часом він працював у державному АТ "Українські розподільчі мережі" ("УРС"), куди входить черкаський ОСР, а до цього - комерційним директором "Черкасиобленерго", заступником комерційного директора АТ "Вінницяобленерго", уповноваженою особою з питань відповідності АТ "Чернігівобленерго". Зазначається, що свою кар'єру Яненко розпочав у 2002 році із фахівця Національної комісії з регулювання енергетики України.

Згідно з інформацією товариства, рішення про зміну керівника "Черкасиобленерго" було ухвалено його наглядовою радою 29 лютого 2024 року, виконання обов'язків гендиректора він розпочав із 25 березня.

"Це сталося, незважаючи на потужну протидію зацікавлених осіб, зокрема блокування реєстрів та судові заборони", - зазначається на сайті.

Яненка в Черкасах представив Державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко та в. о. генерального директора "УРС" Артем Мартинюк.

Суярко наголосив, що в умовах постійних атак ворога на енергетичну інфраструктуру надзвичайно важливими є професійність керівників на місцях, а також нульова толерантність до зловживань і корупції.

За словами Мартинюка, в умовах постійних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури дуже важливою є синхронна робота компаній, а саме готовність ОСР, які працюють у відносно спокійних регіонах, надавати оперативну допомогу колегам, і на "Черкасиобленерго", окрім стабільного електропостачання в області, покладено функцію підтримки колег із прифронтових областей.

"З урахуванням усіх викликів команда "Черкасиобленерго" на чолі з новим керівником розпочинає активну підготовку до наступного опалювального сезону 2024-2025 рр. Мета - накопичити достатньо ресурсів і забезпечити успішне проходження осінньо-зимового періоду", - йдеться в повідомленні.

"ЧОЕ" кілька років очолював Олег Самчук.

Теги: #голова #черкасиобленерго

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