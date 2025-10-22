Графіки погодинних відключень е/е введені в Черкаській області – обленерго

Графіки погодинних відключень елекроенергії, які застосовуються для населення, запроваджені з 13:30 до 15:30 в Черкаській області, повідомило "Черкасиобленерго".

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", – йдеться в його повідомленні у Facebook у середу.

Зазначається, що графіки діятимуть для однієї черги.

Як повідомлялося, обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але досі застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ діяли тільки в Чернігівській області. Також електрику в низці районів після атак виключали в аварійному режимі.