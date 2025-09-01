"Черкасиобленерго" відхилило пропозицію ЗТР щодо поставки трансформатора майже вдвічі дешевше за очікувану ціну

АТ "Черкасиобленерго" вирішило відхилити пропозицію АТ "Запоріжтрансформатор" (ЗТР) на поставку трансформатора ТРДН-63000 кВА за 29,51 млн грн, що на 45,8% нижче за очікувану ціну замовника - 54,4 млн грн (без ПДВ).

"Тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації тому підлягає відхиленню", - йдеться в повідомленні замовника в системі "Прозорро".

З огляду на це наразі очікується рішення щодо другої тендерної пропозиції – ТОВ "Енерджигруп" (Харків), яка запропонувала трансформатор майже за 50,22 млн грн.

Як повідомлялося, 11 серпня відкрили тендерні пропозиції на поставку до кінця поточного року трансформатора на адресу "Черкасиобленерго". Найкращу ціну запропонував "Запоріжтрансформатор", але до 13 серпня була призначена процедура обґрунтування аномально низької ціни.

Своєю чергою ЗТР у листі-обґрунтуванні такої низької ціни, наданому ще в тендерній документації, зазначив, що запропонована ним сума відповідає ринковій ціні даного типу трансформатора, що підтверджується вартістю аналогічних виробів, виготовлених та поставлених ЗТР протягом 2025 року.

"Натомість ціна тендерної пропозиції, наданої іншим учасником конкурсної процедури, яка дорівнює 50 млн 216 тис. 667 грн без ПДВ, на нашу думку, є завищеною", - зауважив він.

"Запоріжтрансформатор" - найбільший виробник трансформаторів в Україні. Його акції 6 листопада 2022 року було відчужено у власність держави в управління Міноборони.

Чистий дохід компанії 2023 року становив 2,15 млрд грн, чистий прибуток – 535,5 млн грн.

Energy Group - виробник електротехнічного обладнання. Має виробництво в Київській області і в Харкові. За даними opendatabot, 2024 року чистий дохід ТОВ "Енерджигруп" становив 698,5 млн грн, чистий прибуток - 20,4 млн грн.

Оператор системи розподілу ПАТ "Черкасиобленерго" входить у державне АТ "Українські розподільні мережі".