"Черкасиобленерго" спрямувало на підтримку ЗСУ з початку повномасштабної війни 142 млн грн

ПАТ "Черкасиобленерго" з початку повномасштабного російського вторгнення спрямувало на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) 142 млн грн.

"120 млн грн - це безпосередня допомога військовим підрозділам, ще 22 млн грн - це виплати співробітникам, які захищають Україну у складі ЗСУ", - повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

При цьому уточнюється, що загальний обсяг допомоги за 700 днів великої війни - це понад 20 автомобілів, три пікапи, понад 20 квадроциклів, майже 50 квадрокоптерів, понад 70 тепловізорів, 18 теплових прицілів, 20 оптичних пристроїв, більше ніж 60 бензинових і дизельних генераторів, бензопили, переговорні рації, сонячні панелі, дрони-камікадзе, техніка, медичні препарати та прилади й інші необхідні речі.

Крім цього, на підприємстві також здійснюють щомісячні виплати 10 тис. грн матеріальної допомоги 156 співробітникам компанії, які захищають Україну у складі ЗСУ. Загалом за 2023 рік компанія виплатила сумарно приблизно 22 млн грн такої допомоги.