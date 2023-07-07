"Черкасиобленерго" відбило 20 кібератак від початку війни

Фахівці ПАТ "Черкасиобленерго" з моменту початку широкомасштабного вторгнення російських агресорів нейтралізували 20 кібератак, повідомив директор з IT та зв'язку компанії Андрій Пилипчук на Форумі енергетичної безпеки громад, організованому Energy club у Києві 6 липня 2023 року.

За його словами, захист електромереж і підстанцій від кібератак є критично важливим завданням для гарантування безпеки енергетичної інфраструктури, оскільки наслідками ворожої кібератаки може стати знеструмлення сотень тисяч споживачів.

Як пояснив Пилипчук, ключовим у системі заходів кібербезпеки є моніторинг потенційних загроз, суть якого полягає у створенні та впровадженні на підприємстві IDS (Intrusion Detection System) - системи виявлення вторгнень. Головне завдання такої системи - аналіз мережевого трафіку для виявлення аномальних або шкідливих дій, що дає змогу вчасно вживати заходів щодо їх блокування.

Серед інших інструментів протидії кібератакам фахівець відзначив односпрямовані шлюзи передавання даних, брендмауери та антивірусні програми.

"Однак кібербезпека електричних мереж і підстанцій має свої особливості та специфіку. Проблема, зокрема, полягає в тому, що встановлене енергообладнання має різних виробників, і різні протоколи комунікації. Інтеграція всього програмного забезпечення комунікацій під парасолькою єдиної IDS-системи і є першочерговим завданням кіберзахисту об'єктів енергетичної інфраструктури", - вважає директор з IT та зв'язку ПАТ "Черкасиобленерго".