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07:33 27.03.2024

Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 67 бойових зіткнень

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Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 67 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 7 напрямках, за добу на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 середи.

Зокрема, на куп'янському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції українських військ поблизу Іванівки Харківської області.

На лиманському напрямку українські захисники відбили 13 атак противника в районах Білогорівки Луганської області; Тернів, Ямполівки та на північ від Веселого Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Іванівського, Богданівки, Кліщіївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Бердичева, Семенівки, Невельського та Первомайського Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Новомихайлівки, Георгіївки, Урожайного, де противник за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 7 разів атакував позиції українських захисників у Старомайорського на Донеччині; Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"За минулу добу відбулося 67 бойових зіткнень", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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