Російські війська за добу здійснили п’ять ракетних і 74 авіаудари

Ворог завдав 5 ракетних і 74 авіаційних удари, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в середу вранці.

У Генштабі також інформують про нічну атаку російських окупантів БПЛА типу "Shahed" і крилаті ракети різних типів. Ворог застосував 13 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БПЛА знищено.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем було понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, загинули і поранені серед цивільного населення", - ідеться в повідомленні.