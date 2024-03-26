Події

19:29 26.03.2024

Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 52 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

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Окупанти за добу завдали 4 ракетних і 52 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу чотирьох ракетних і 52 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 43 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки й інша цивільна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляють у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Красногорівка та Олександрівка Донецької області, Малинівка Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Красногорівка та Костянтинівка Донецької області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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