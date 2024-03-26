ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 21 атаку окупантів

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, водночас на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському напрямку. "На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у зведенні.

На лиманському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка та північніше Веселого Донецької області. На авдіївському напрямку відбито сім атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області.

"На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області... На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 4 рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та на північний захід від Вербового Запорізької області... На херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - йдеться у зведенні.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.