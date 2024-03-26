Окупанти знищили в Маріуполі курган часів неоліту, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

Російські окупанти знищили екскаваторами курган Дід, датований V тисячоліттям до нашої ери, у контрольованому ними місті Маріуполь Донецької області, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"25 березня 2024 року на медіаресурсах з'явилася інформація про знищення окупаційною владою Росії чергової культурної цінності в захопленому м. Маріуполі... Такі дії є порушенням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей і Положень до IV Конвенції про закони та звичаї війни на суходолі", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повідомлення проілюстровано фотографією розритого кургану. Його висота сягала 6 м, а діаметр становив 70 м.

Курган було досліджено 1993 року, в ньому було знайдено три поховання бронзового століття. Історики відносять його до ямної археологічної культури.