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19:09 26.03.2024

Франція найближчим часом поставить Україні 78 гаубиць для задоволення нагальних потреб армії

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Франція найближчим часом поставить Україні 78 гаубиць для задоволення нагальних потреб армії

Франція незабаром зможе поставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб Києва у боєприпасах для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у вівторок, повідомляє Associated Press.

За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.

Франція також має на меті поставити Україні цього року 80 тис. снарядів для 155-мм гармат – порівняно з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, зазначив міністр.

Крім того, за словами Лекорню, Франція приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Європейського Союзу.

 

Теги: #поставки #франція #гаубиці

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