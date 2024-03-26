Генпрокурор - міжнародним партнерам: Підтримка України на шляху до справедливості має бути постійною, бо це робота на роки й десятиліття

Усі складові міжнародних юридичних механізмів притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні в Україні, вже працюють, потрібна лише постійна увага та спільні рішучі дії, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Нашим партнерам: дуже важливо, щоби підтримка України на шляху до справедливості була постійною, бо це робота на роки і, мабуть, на десятиріччя. Мова про підтримку наших зусиль як усередині країни, так і при застосуванні міжнародних юридичних механізмів. Усі складові цих механізмів уже працюють, потрібна лише перманентна увага і спільні рішучі дії", - сказав генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про посил, який він хотів би донести міжнародним партнерам.

На переконання генпрокурора, жодних зупинок на "юридичному фронті" не буде. "Вважаю, що це неможливо, тому що те, що ми робимо для України й українців, робимо і для всього цивілізованого світу, який побудований на принципах свободи, демократії, поваги до закону, справедливості. Без цього цивілізований світ просто не зможе існувати", - зазначив генпрокурор.

Він також звернув увагу на те, що багато інструментів війни, які застосовуються як зброя в агресії проти України, використовуються міжнародними терористичними організаціями. "Тому практика співробітництва допомагає не тільки в розслідуванні воєнних злочинів, а і в протидії злочинам, які можуть вчиняти терористичні організації", - пояснив Костін.

Відповідаючи на запитання про те, що він хотів би сказати українцям, які чекають на притягнення до відповідальності окупантів, генпрокурор сказав: "Ми на шляху до справедливості, намагаємося відновлювати її саме зараз. Також треба розуміти, що це робота на роки й десятиріччя".