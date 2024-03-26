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12:22 26.03.2024

Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

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Генпрокурор: Посилення санкцій і притягнення до відповідальності за незаконні постачання комплектувальних до озброєння РФ знизять обсяг таких злочинів

Посилення санкційного режиму країнами-партнерами, усунення законодавчих прогалин у постачанні та питанні притягнення до відповідальності винних у незаконному постачанні комплектувальних для військової сфери РФ знизять обсяг таких незаконних постачань, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"У зброї, яку Росія використовує для атак по Україні, експерти нерідко виявляють компоненти, виготовлені в розвинених країнах", - розповів генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Говорячи про те, які дії необхідно вживати Україні, США, європейським країнам, щоб знизити обсяги таких постачань, Костін зазначив, що має бути постійний обмін інформацією, а також оперативне ухвалення рішень. "Країна-агресор намагається обходити будь-які обмеження, які існують. І цей процес триває вже достатньо довго", - наголосив він.

За словами Костіна, українська прокуратура постійно інформує країни-партнери про всі такі випадки, допомагає встановлювати причини та способи таких постачань.

"Не завжди справа стосується того, що якийсь бізнес поставляє компоненти навмисно чи через треті країни, знаючи, що кінцевим споживачем є рф", - уточнив він.

Відзначаючи співпрацю в цьому питанні, Костін розповів про створену в США спеціальну робочу групу - Disruptive Technology Strike Force.

"До її складу входять представники Міністерства юстиції та Міністерства торгівлі США й ФБР. Тобто, вони не лише займаються встановленням випадків, а й кримінальним переслідуванням тих, хто постачає комплектувальні до країни-агресора. І з цією робочою групою ми постійно комунікуємо й обмінюємося інформацією", - розповів співрозмовник агентства.

У цьому контексті генпрокурор розповів, що в листопаді 2023 року США вже висунули обвинувачення в нелегальному експорті електроніки, яку використовували у війні проти України, мешканцю Брукліна і двом російсько-канадським громадянам.

Також, за його словами, на початку цього року завдяки роботі ФБР і Міністерства юстиції США заарештували бізнесмена з потрійним громадянством США, Ізраїлю та РФ за участь у схемі передання напівпровідників підсанкційній компанії, пов'язаній із російськими військовими та розвідслужбами.

"У лютому США запобігли незаконному ввезенню до РФ обладнання, яке потенційно могло бути використане для розповсюдження ядерної зброї, а майже $500 тис. конфіскованих російських коштів передаються наразі Естонії для подальшої підтримки України", - розповів Костін.

Відповідаючи на запитання про те, чи є аналогічна співпраця в цьому питанні з європейськими країнами, Костін повідомив, що під час свого візиту до Брюсселя обговорив це питання з інститутами Європейського Союзу. "Сподіваємося, що до цієї співпраці приєднається Європол. Також спілкуємося з колегами з інших країн Європейського Союзу", - уточнив генпрокурор.

"Від наших партнерів розраховуємо на посилення санкційного режиму, закриття законодавчих прогалин, які існують в постачанні та питанні притягнення винних до відповідальності. Як генпрокурор наголошую на тому, що нам треба більше розслідувань, більше фактів притягнення до відповідальності в різних країнах, тому що саме це може зупинити або принаймні зменшити обсяг цих постачань", - підсумував Костін.

Теги: #генпрокурор #костін

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