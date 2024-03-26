Події

08:49 26.03.2024

Окупанти вночі та вранці обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 30 вибухів

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Окупанти вночі та вранці обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано 30 вибухів

Російські війська вночі та вранці 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 30 вибухів, повідомляє у вівторок зранку пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Так, обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська та Хотинська громади.

За даними ОВА, по Білопільській громаді було здійснено авіаційний обстріл із пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) із літака тактичної авіації (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено міський Центр дитячої та юнацької творчості та близько 20 приватних будинків. Пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано.

По Краснопільській громаді ворог гатив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (10 вибухів).

У Хотинській громаді зафіксовано мінометні обстріли (11 вибухів).

 

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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