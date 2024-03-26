Події

07:19 26.03.2024

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

2 хв читати
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 у вівторок.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога біля населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині; на південному заході від Білогір'я та північному заході від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, однак минулої доби противник штурмових дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 26.03.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 59 авіаударів

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 59 авіаударів

07:06 26.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

23:15 25.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

20:01 25.03.2024
За добу на лінії фронту відбулося 45 бойових зіткнень

За добу на лінії фронту відбулося 45 бойових зіткнень

19:49 25.03.2024
Росіяни завдали 4 ракетних і 56 авіаційних ударів по території України

Росіяни завдали 4 ракетних і 56 авіаційних ударів по території України

19:49 25.03.2024
Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

08:00 25.03.2024
Російські війська за добу здійснили 33 ракетні та 70 авіаударів

Російські війська за добу здійснили 33 ракетні та 70 авіаударів

07:56 25.03.2024
Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 60 бойових зіткнень

Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 60 бойових зіткнень

07:54 25.03.2024
Росіяни за добу втратили майже 640 осіб

Росіяни за добу втратили майже 640 осіб

19:51 24.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО за ніч ліквідувала 12 ударних БПЛА з 12

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

ОСТАННЄ

ППО за ніч ліквідувала 12 ударних БПЛА з 12

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь і громади Дніпропетровської області, є постраждала

Окупанти за добу завдали 380 ударів по восьми містах і селах Запорізької області

Оккупанты за сутки нанесли 380 ударов по 8 городам и селам Запорожской области – глава ОВА

У Середземному морі - один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

26 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Електромобіль Xiaomi коштуватиме менше ніж $69,4 тис.

Закони ЄС про відновлення природи опинилися під загрозою зриву

Генеральний директор Boeing піде у відставку під час реорганізації, викликаної кризою безпеки

Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА