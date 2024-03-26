Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 у вівторок.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника поблизу населеного пункту Іванівка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак противника неподалік населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки ворога біля населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині; на південному заході від Білогір'я та північному заході від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, однак минулої доби противник штурмових дій не вів.