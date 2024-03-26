Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 59 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу "Shahed". Силами і засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА були знищені.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Білопілля, Велика Писарівка, Попівка, Іскрисківщина Сумської області; Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області; Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Новомаркове, Часів Яр, Калинівка, Дружба, Південне, Олександропіль, Архангельське, Бердичі, Семенівка, Мемрик, Очеретине, Уманське, Новомихайлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.