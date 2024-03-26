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07:06 26.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по дев’яти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 вівторка.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції управління БПЛА противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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