26 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 762 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 762 RUSSIAN AGRESSION

26 березня відзначають День Національної гвардії України.

У світі - День хворих на епілепсію (Фіолетовий день), Всесвітній день вермуту.

У США - День сільського господарства, у В'єтнамі - День молоді.

Церковний календар - Собор архангела Гавриїла.

День Національної гвардії України

Свято встановлено згідно з Указом Президента від 18 березня 2015 року "враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки і оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку".

Нині в умовах повномасштабної війни нацгвардійці захищають цілісність і незалежність України, завдають гідної відсічі ворогу.

День хворих на епілепсію

26 березня щороку світ відзначає Фіолетовий день або День хворих на епілепсію. Ініціатором створення відповідної події 2008 року виступила дев'ятирічна Кессіді Меган, яка хворіє на епілепсію. Кессіді хотіла показати людям, що стосовно її захворювання існує багато хибних міфів і прикріпила фіолетову стрічку до одягу. Ідею дівчинки підтримали організації з усього світу.

Епілепсія - група хронічних неврологічних розладів, характерною рисою яких є судомні напади. Точних причин виникнення захворювання поки що немає, але перенесення інших важких хвороб і погані звички можуть спровокувати епілепсію. Лікування полягає в підтримці нормального стану організму, повне одужання поки що неможливе.

День хворих на епілепсію покликаний підвищувати обізнаність людства про хворобу та надання підтримки епілептикам. Важливо зазначати, що епілептики - це не психічно хворі люди.

Ще цього дня:

1904 - Завершено будівництво та здано в експлуатацію нову будівлю Львівського залізничного вокзалу;

1917 - До Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Його вітали піднятим жовто-блакитним прапором;

1920 - Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд;

1945 - Завершилася битва за Іодзіму - єдина наземна операція японських сил, у якій втрати армії США перевищили їхні власні;

1971 - Східний Пакистан проголосив незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш і розпочавши війну за незалежність;

1979 - Прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат і президент США Джиммі Картер підписали єгипетсько-ізраїльську мирну угоду;

1995 - У перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;

1999 - Маковірус Мелісса почав поширюватися по всьому світу через електронну пошту, завдавши збитків на приблизно 80 млн доларів;

2008 - Уперше в Новій Шотландії, Канаді відбулася акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву - Фіолетовий день.

Церковне свято

Святкування Собору Архангела Гавриїла

Архангел Гавриїл - один з янголів, яких шанують не лише в християнстві, а й в іудаїзмі та ісламі. Його ім'я буквально означає "Всевишній - сила моя". Згідно з християнською традицією, Гавриїл відкриває смертним таємне знання Бога. Саме він приніс Діві Марії звістку про те, що у неї народиться син, якому судилося стати Спасителем. Звідси з'явилося прізвисько Гавриїла - Благовіст, або Благовісник.

Архангел Гавриїл входить до сонму вищих Янголів - безсмертних безтілесних духів, служителів Божих, створених Богом раніше за людину. Святе письмо не розглядає особливо життя ангелів, повідомляючи лише про їх появу людям; Янголи були створені Богом вільними істотами.

Служіння Архангела Гавриїла спрямоване Богом на порятунок роду людського, на повернення людей, які відпали від Бога, до Творця і Вседержителя. Як у старозавітні, так і в новозавітні часи Архангел Гавриїл повідомляє людям рятівне знання згори, сповіщає про головні події в духовній історії людства.

Архангел Гавриїл навчив у пустелі праотця Мойсея книжковому писанню, повідомив йому про початок світу і створення першої людини, а також навчив усякої премудрості. Пророку Даниїлу Архангел Гавриїл з'явився і відкрив таємниче значення пророцтва про сімдесяти седминах, повідомивши про час визволення іудеїв з вавилонського полону, а також про час Боговтілення.

За церковним переказом саме Архангел Гавриїл сповістив праведним Іоакиму та Анні про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священикові Захарії - про народження святого пророка Івана Предтечі.

Був посланий Богом до Назарета, Архангел Гавриїл з'явився Пресвятій Діві, зарученій з праведним Йосипом, і сповістив Їй зачаття Сина Божого осяянням і дією в ній Духа Святого. Вважають, що саме Архангел Гавриїл з'явився уві сні праведному Йосипу, щоб запевнити його в безгрішності Діви Марії, а коли Господь Ісус Христос народився у Віфлеємі, Архангел Гавриїл з'явився пастухам і сповістив їм про народження Спасителя.

Вважають також, що саме Архангел Гавриїл укріплював Господа в Його молитві на Оливковій горі і повідомив жінкам-мироносицям про Воскресіння Христове. Архангел Гавриїл постав також і Матері Божій, коли Вона молилася на Оливковій горі. У знамення торжества Благодатної над тілесною смертю Архангел Гавриїл вручив Їй райську гілку від фінікового дерева.

У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Янгола-Благовісника з оливковою гілкою в руках - символом примирення Бога і творіння. Цей образ поміщають у храмі над Царськими вратами.

Іменини: Василь, Гавриїл, Парасковія, Степан, Алла, Анна, Лариса.