Події

03:26 26.03.2024

Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

2 хв читати
Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви

Заступник глави британського уряду Олівер Доуден у понеділок заявив, що пов'язані з Китаєм угруповання відповідальні за дві великі кібератаки на Велику Британію у 2021-2022 рр.

"Сьогодні я можу підтвердити, що групи, пов'язані з китайською владою, відповідальні за дві зловмисні кіберкампанії, націлені як на наші демократичні інститути, так і на парламентаріїв", - сказав Доуден, виступаючи в Палаті громад британського парламенту.

За його словами, одну з цих хакерських атак здійснили в період з 2021 по 2022 рік на британську виборчу комісію. Зокрема, зазначив він, хакери отримали доступ до електронних листів комісії та систем файлообміну. Інший випадок - спроба отримати дані зі звітів парламенту Великої Британії 2021 року.

Доуден заявив, що пізніше союзники Лондона, зокрема й Вашингтон, розповсюдять повідомлення з цією самою інформацією та із закликом "притягнути Китай до відповідальності за триваючі ворожі дії".

Мінфін Великої Британії в понеділок заніс до санкційних списків двох фізичних осіб і одну структуру, які, на думку Лондона, пов'язані з кіберактивністю з боку КНР.

Зі свого боку, посольство Китаю в Лондоні відкинуло ці звинувачення.

"Інформація про так звані кібератаки, вчинені Китаєм щодо Великої Британії, повністю сфабрикована і є зловмисним наклепом", - наводить Sky News уривки із заяви представника посольства.

"Питання кібербезпеки не повинні бути політизовані", - заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь. "Ми сподіваємося, що всі сторони перестануть поширювати неправдиву інформацію, поставляться до цього відповідально і працюватимуть разом для підтримання миру і безпеки в кіберпросторі", - повідомляє Associated Press.

"Ми настійно закликаємо відповідні сторони у Великій Британії припинити поширення неправдивої інформації та припинити самодіяльний антикитайський політичний фарс".

Теги: #китай #великобританія #кібератаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:29 25.03.2024
Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

Китай вимагає від держустанов заміни іноземних ПК, серверів і ПЗ місцевими рішеннями - FT

21:13 20.03.2024
Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

Візит спецпредставника Китаю дає обережну надію на участь КНР у саміті миру - Єрмак

12:40 19.03.2024
ГУР МО України здійснило низку кібератак по російських об'єктах

ГУР МО України здійснило низку кібератак по російських об'єктах

07:04 19.03.2024
Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

Голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Францію на початку травня

15:03 18.03.2024
Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

Китай розглядає можливість участі в інавгураційному Саміті миру - посол Китаю у Швейцарії

19:48 13.03.2024
Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

Єрмак обговорив із послом Китаю підсумки візиту спецпредставника уряду КНР

16:24 13.03.2024
Економіка Китаю стабільно розвивається

Економіка Китаю стабільно розвивається

16:30 12.03.2024
Економічні цілі Китаю на 2024 рік

Економічні цілі Китаю на 2024 рік

23:15 07.03.2024
Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

14:41 07.03.2024
Міністр закордонних справ КНР виклав китайську позицію щодо багатополярності світу та глобалізації економіки

Міністр закордонних справ КНР виклав китайську позицію щодо багатополярності світу та глобалізації економіки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

ОСТАННЄ

Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

У Харкові зафіксовано падіння БПЛА біля нежитлового будинку, без постраждалих - мер міста

Харків під ворожими ударами

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

Голова СБУ: Псевдоперемога Путіна на виборах - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ

Зеленський взяв участь в іфтарі з військовослужбовцями-мусульманами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА