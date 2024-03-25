Події

22:57 25.03.2024

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

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Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок нараду і заслухав доповіді керівників силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку Росії.

"Протягом дня були доповіді військових: розвідка, СБУ, Главком Сирський, керівник ГУР Буданов, міністр оборони Умеров. Ґрунтовні розмови про те, як і далі знижувати російський терористичний потенціал", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"Ми чітко плануємо наші дії", - зазначив він.

Також глава держави заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка та керівника СБУ Василя Малюка про роботу СБУ за минулий тиждень і погодив із ним завдання на поточний.

Теги: #україна #безпека #доповідь #зеленський

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