За добу на лінії фронту відбулося 45 бойових зіткнень

За минулу добу на лінії фронту на сході та півдні України зафіксовано 45 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 2 атаки ворога поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки ворога біля населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації тричі атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського на Донеччині, а також на південному заході від Білогір'я та північному заході від Вербового Запорізької області.