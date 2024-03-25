Росіяни завдали 4 ракетних і 56 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали чотирьох ракетних і 56 авіаційних ударів, а також 43 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, вранці росіяни завдали удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами і засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Увечері ворог завдав по території України ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки цієї атаки уточнюються.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.