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19:49 25.03.2024

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одній станції управління БПЛА противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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