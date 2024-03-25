Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одній станції управління БПЛА противника.