Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Марганецька та Мирівська громади на Нікопольщині сьогодні потерпали від ворожих ударів. Гучно було і в самому Нікополі. Агресор спрямував на район дрони-камікадзе. А ще обстріляв із важкої артилерії", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено агрофірму, п'ять приватних будинків, магазин, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.

Загиблих і поранених немає.