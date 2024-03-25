Події

19:01 25.03.2024

Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

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Росіяни обстріляли Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки - голова ОВА

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Марганецька та Мирівська громади на Нікопольщині сьогодні потерпали від ворожих ударів. Гучно було і в самому Нікополі. Агресор спрямував на район дрони-камікадзе. А ще обстріляв із важкої артилерії", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено агрофірму, п'ять приватних будинків, магазин, автомобілі, лінії електропередачі та газопровід.

Загиблих і поранених немає.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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