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12:36 25.03.2024

В Україні сертифіковано 33 оператори протимінної діяльності - Свириденко

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В Україні сертифіковано 33 оператори протимінної діяльності - Свириденко

Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні збільшилася до 33, на черзі ще 50, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Чим більше в нас буде операторів, тим більшою буде конкуренція на ринку. А це знижуватиме ціну розмінування і, сподіваємося, підвищуватиме якість", - написала вона у фейсбуці, додавши, що це також важливо в контексті запуску ринку гуманітарного розмінування.

Свириденко нагадала, що найближчим часом через Prozorro буде оголошено торги на проведення розмінування. Фермер вноситиме 20% вартості, решту 80% - держава. Переможе оператор, який запропонує найнижчу ціну і при цьому відповідатиме вимогам.

"Ця програма запрацює вже у квітні. Наразі фіналізуємо методологію визначення вартості робіт із гуманітарного розмінування", - резюмувала перший віцепрем'єр.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2024 на гуманітарне розмінування сільгоспземель передбачено 3 млрд грн. Компенсація буде доступна фермерам Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, чиї ділянки забруднені, і є підтвердження нетехнічного обстеження.

Для отримання аграріями компенсації на гуманітарне розмінування фермер повинен буде подати заявку до Державного аграрного реєстру (ДАР), де відбудеться первинна перевірка щодо того, чи справді земля належить фермеру, чи пройшла вона нетехнічне обстеження і чи було виявлено там відповідне забруднення. Центр протимінної діяльності також протягом двох тижнів виконає перевірку.

Процедура закупівлі послуг із розмінування має проводитися через Prozorro із зазначенням очікуваної вартості. Після вибору переможця тендера фермер має внести 20% визначеної під час торгів суми, решту 80% - Мінекономіки. Після розмінування ділянки оператор протимінної діяльності має надсилати документи до Центру гуманітарного розмінування на перевірку, і банк здійснить оплату послуг. 

Теги: #розмінування #оператори

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