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11:06 25.03.2024

Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

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Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації учасників НМТ-2024 - УЦОЯО

Персональні кабінети учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Роботу персональних кабінетів учасників, які проходили НМТ у 2023 році, призупинено на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024 з метою уникнення непорозумінь. Проте не хвилюйтеся: у вкладці "Результати" буде доступна для формування у PDF-форматі ваша Інформаційна картка результатів НМТ", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

У відомстві просять учасників НМТ минулого року зачекати зі входом до своїх кабінетів.

Як повідомлялося, НМТ-2024 року міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України XVI-XXI століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).

Теги: #кабінет #нмт

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