Російські війська за добу здійснили 33 ракетні та 70 авіаударів

Ворог завдав 33 ракетних і 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

У Генштабі також інформують і про нічну атаку російських окупантів БПЛА типу "Shahed" і крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначили у зведенні.