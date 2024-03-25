Окупанти атакували позиції ЗС України на семи напрямках, за добу на фронті 60 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 7 напрямках, за добу на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні станом на ранок понеділка.

Так, на куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 8 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати українську оборону.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 8 атак ворога неподалік Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 10 атак ворога біля Бердичів, Первомайського Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати українську оборону.

На оріхівському напрямку ворог тричі за підтримки авіації атакував позиції українських захисників поблизу Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив безуспішну атаку на позиції українських військ.