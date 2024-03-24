Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зі свого боку, підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження двом засобам протиповітряної оборони російських окупантів, трьом ворожим артилерійським засобам і одній станції радіоелектронної боротьби противника.