Події

19:47 24.03.2024

Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

1 хв читати
Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу 32 ракетних і 47 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 48 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва на Луганщині, Перемоги та Попівки Сумської області, Озерного, Залізного, Очеретиного, Новокалинового, Макарівки та Старомайорського Донецької області, Малинівки Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 24.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

19:41 24.03.2024
ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

08:47 24.03.2024
Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 447 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

07:46 24.03.2024
Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

Росіяни за добу втратили майже тисячу осіб

07:42 24.03.2024
Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

07:38 24.03.2024
Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

19:25 23.03.2024
Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

19:15 23.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

07:57 23.03.2024
ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

ЗС України за добу ліквідували 1050 окупантів і 36 артсистем

07:51 23.03.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 69 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 28 атак противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

За минулу добу ворог збільшив кількість FPV-дронів майже на 40% - Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Посольство США передало шість броньованих автомобілів для прокурорів прифронтових регіонів

Зеленський відзначає нові результати у відносинах з партнерами в ЄС

За тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет, 140 "шахедів" і майже 700 авіабомб

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Рішення про завершення опалювального сезону у постраждалих від обстрілів регіонах ухвалюватимуть залежно від температури

Іспанія анонсувала для України нові можливості у 2024 р. для захисту від російської агресії

Росіяни обстріляли Красногорівку, є поранені

Пожежу, що виникла в результаті обстрілу, на об'єкті інфраструктури у Львівській області загасили

В Одесі повертають графіки відключень е/е

Платформа онлайн-оголошень OLX почала блокувати шахрайські спекуляції театральними квитками

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА