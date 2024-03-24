Окупанти за добу завдали 32 ракетних і 47 авіаударів по Україні, обстріляли понад 80 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу 32 ракетних і 47 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 48 обстрілів позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти за минулу добу завдали авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва на Луганщині, Перемоги та Попівки Сумської області, Озерного, Залізного, Очеретиного, Новокалинового, Макарівки та Старомайорського Донецької області, Малинівки Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області.