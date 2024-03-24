ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 17 атак окупантів

Сили оборони України минулої доби відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському та оріхівському напрямках, при цьому на куп'янському і херсонському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом упродовж доби відбулося 52 бойових зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському напрямку. "На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 17 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, на схід від Уманського та Первомайського Донецької області. По п'ять атак окупантів відбито на лиманському та бахмутському напрямках у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На оріхівському напрямку ворог двічі за підтримки авіації атакував позиції наших захисників біля Роботиного Запорізької області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.