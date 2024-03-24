Події

13:24 24.03.2024

Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

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Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору - МЗС

Польща вимагатиме від РФ пояснень щодо чергового порушення повітряного простору країни, а також закликає Росію припинити повітряні атаки на Україну, повідомляють у польському Міністерстві закордонних справ.

"Польща вимагатиме від Російської Федерації пояснень з приводу чергового порушення повітряного простору країни. Насамперед, ми закликаємо Російську Федерацію припинити терористичні повітряні атаки на народ і територію України, закінчити війну і розв'язати внутрішні проблеми країни", - заявив прессекретар польського МЗС Павел Вронський.

Він також висловив співчуття жертвам та їхнім родичам, які постраждали від російських бомбардувань.

"Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби насильницького перегляду кордонів", - наголосили в МЗС.

Як повідомлялося, одна крилата ракета РФ з тих, що атакували Україну в ніч на неділю, залетіла на територію Польщі.

 

Теги: #ракета #польща

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