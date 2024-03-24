Ворог продовжує атакувати на шести напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб станом на ранок неділі.

"За минулу добу відбулося 75 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На лиманському напрямку українські військові відбили 8 атак противника поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 15 атак ворога біля н.п. Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 13 атак ворога неподалік н.п. Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 34 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог 4 рази за підтримки авіації атакував позиції українських захисників у районі н.п. Роботине Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ біля населеного пункту Кринки Херсонської області.