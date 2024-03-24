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07:38 24.03.2024

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

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Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 106 авіаударів

Ворог завдав 14 ракетних і 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

У Генштабі повідомляють про нічну атаку російських окупантів БПЛА типу "Shahed" і крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Також під артилерійським вогнем було близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - зазначили у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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