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06:48 24.03.2024

Amazon оскаржив штраф французького регулятора на EUR 32 млн

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Amazon оскаржив штраф французького регулятора на EUR 32 млн

Найбільший у світі інтернет-ритейлер Amazon.com Inc. оскаржив рішення французького регулятора з питань захисту даних (CNIL) щодо штрафу в EUR32 млн за створення системи моніторингу активності та продуктивності співробітників, повідомляє Reuters.

"Ми категорично не згодні з висновками CNIL, які фактично неправильні, і ми подали апеляцію до Державної ради", - заявив Amazon.

Зазначається, що в січні CNIL оштрафувала Amazon France Logistique, яка управляє великими складами Amazon у Франції, за словами регулятора, за "надмірно нав'язливу" систему спостереження.

 

 

 

Теги: #апеляція #франція #amazon

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