Події

21:52 23.03.2024

У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

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У Харкові відновлено водопостачання, третина будинків із теплом, терміни відновлення електропостачання передбачити неможливо

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків масованої ворожої ракетної атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури та відновлення електропостачання містян, але точні строки подачі електроенергії всім споживачам передбачити неможливо.

"Це (відновлення подачі електроенергії - ІФ-У) залежить від багатьох змінних: технічних, логістичних, виробничих можливостей, які, на жаль, неможливо точно передбачити", - написав міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що відновлено подачу холодної води в житлові будинки, частково відновлено теплопостачання і подачу гарячої води.

"Ще вчора нам вдалося частково подати холодну воду в житлові будинки міста. Наразі ж водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом одна третина від усіх будинків, гарячою водою трохи менше половини. Процес підключення триває", - написав Терехов.

Він нагадав, що Пункти незламності, в яких за потреби можна підзарядити телефон і зігрітися чаєм або кавою, працюють цілодобово.

Як повідомлялося, у ніч на 22 березня ЗС РФ здійснили найбільш масовану атаку на об'єкти енергетичної структури регіону, випустивши понад 20 ракет.

 

 

 

Теги: #опалення #харків #водопостачання

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