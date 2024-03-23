Генштаб ЗС України: Окупанти атакували на шести напрямках, за добу зафіксовано 64 бойові зіткнення

Протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення, загалом противник атакував позиції українських підрозділів на шести напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 19:00 суботи.

Так, на лиманському напрямку українські військові відбили 6 атак противника в районах н.п. Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати українську оборону. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 н.п., зокрема Макіївка, Невське Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 11 атак ворога в районах н.п. Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області. Противник здійснив авіаудари в районах н.п. Часів Яр, Дачне та Дружба Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилося близько 10 н.п., зокрема Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 9 атак ворога біля н.п. Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник здійснив авіаудари в районах н.п. Уманське та Семенівка Донецької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 20 н.п., зокрема Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське і Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік н.п. Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 27 разів намагався прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаударів поблизу Вугледара Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 н.п., серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог тричі за підтримки авіації атакував позиції українських військових біля Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаударів у районах Старомайорського Донецької області; Малинівки та Степового Запорізької області. Артилерійських мінометних обстрілів зазнали близько 15 н.п., серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, П'ятихатки Запорізької області.

На херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив одну безуспішну атаку позицій українських військ у районі н.п. Кринки Херсонської області. Завдав авіаудару у н.п. Токарівка Херсонської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 10 н.п., зокрема: Бургунка, Тягинка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Разом із тим, на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаудару в районі н.п. Кислівка Харківської області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 н.п., зокрема, Голубівка, Дворічна, Синьківка Харківської області.