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19:15 23.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

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Генштаб ЗС України: Авіація вдарила по восьми районах зосередження о/с РФ, ракетники вразили один район живої сили і чотири пункти управління

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала ударів по 8 районах зосередження сил противника, ракетники вразили 1 район живої сили і знищили 4 пункти управління, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 4 пунктам управління.

Крім того, українські ракетники ліквідували один засіб протиповітряної оборони, 1 артилерійський засіб та 1 станцію радіолокаційну станцію противника.

Своєю чергою, окупанти за добу здійснили 6 ракетних і 70 авіаційних ударів, а також 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки", - зазначили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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