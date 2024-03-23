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18:43 23.03.2024

США схвалили $228 млн військової допомоги країнам Балтії

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США схвалили $228 млн військової допомоги країнам Балтії

Конгрес США схвалив виділення $228 млн для допомоги Естонії, Литві та Латвії у сфері безпеки, повідомила прес-служба Міністерства оборони Естонії.

"Підтримка США суттєво допомогла швидше реалізувати кілька проєктів розвитку військової інфраструктури та потенціалу в Естонії, Латвії та Литві. Небагато, але це, як і раніше, чіткий сигнал про прихильність США як найбільшого союзника НАТО безпеки та стабільності нашого регіону", - наводить пресслужба відомства слова естонського міністра оборони Ганно Певкура.

За його словами, підтримка збільшилась порівняно з 2023 роком.

Зазначається, що додатково США у 2024 р. виділили Естонії $47,3 млн у рамках програми підтримки іноземного військового фінансування (FMF).

США надають військову допомогу країнам Балтії у рамках Балтійської ініціативи безпеки (BSI), створеної у 2020 році. Так, у рамках ініціативи країни Балтії отримали допомогу у розмірі $225 млн. У 2022 році сума підтримки становила $169 млн.

Теги: #сша #військова_допомога

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