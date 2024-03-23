Росіяни 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Російські військові вдень у п'ятницю 60 разів обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 280 вибухів, поранення дістав мирний житель, повідомляє вечірнє зведення ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 280 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Спасська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, у Білопільській громаді зафіксовано обстріли з танка (2 вибухи), гранатомета СПГ (5 вибухів), артилерії (18 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Із застосуванням тактичної авіації здійснено авіаудар УАБ (2 вибухи), а також удар НАР (10 вибухів), унаслідок авіаударів поранено 1 цивільну особу.

У Великописарівській громаді було здійснено: авіаудар НАР (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріл з артилерії (13 вибухів), міномета (14 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів).

По території Краснопільської громади ворожим БпЛА було здійснено скидання боєприпасів (2 вибухи), здійснено обстріли з міномета (16 вибухів), артилерії (19 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).

Середино-Будська громада, тут відбулися обстріли дронами-камікадзе типу "FPV" (10 вибухів), із гранатомета АГС (22 вибухи) і обстріл із РСЗВ (4 вибухи).

Миропільська громада, тут ворог гатив із міномета (8 вибухів), артилерії (5 вибухів) і скинув ВОГ із БПЛА (2 вибухи). Новослобідська громада, зафіксовано обстріл з артилерії (8 вибухів) і міномета (2 вибухи). Шалигинська громада, були обстріли з артилерії (7 вибухів) і міномета (13 вибухів).

Артилерійських обстрілів зазнали Хотинська (9 вибухів) і Миколаївська (10 вибухів) громади. Мінометний обстріл був у Юнаківській громаді (10 хв).

У Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї.