Події

19:01 22.03.2024

Ексдиректора ДП Міноборони викрито на хабарі в $600 тис.

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Правоохоронці викрили корупційну схему директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України.

"За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони. Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Неправомірна вигода становить $600 тис.

Зловмисників було затримано під час отримання $320 тис. готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю $280 тис.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Теги: #хабар

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