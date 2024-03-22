Україна повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей

Україна за посередництва Катару повернула додому ще дев’ятьох викрадених Росією дітей, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося повернути додому ще дев’ятьох українських дітей. У межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу омбудсмена виконала чергове завдання", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, серед дітей четверо від 3 до 10 років були незаконно вивезені раніше Росією з дитячих будинків та одна 12-річна дівчинка.

Ще чотири дитини, за словами глави Офісу президента, раніше повернулися з тимчасово окупованих територій і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

"Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна", - зазначив Єрмак.