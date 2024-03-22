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11:01 22.03.2024

ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

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Десять мирних жителів Запоріжжя дістали поранення і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок російських ракетних ударів по місту в п'ятницю вранці, повідомляють у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок ворожих обстрілів поранено 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими. На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи. На місці також працюють волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, кінологи Нацполіції. Психологи ДСНС надають допомогу громадянам", - ідеться в повідомленні.

При цьому про загиблих у ДСНС не повідомляють.

У телеграм-каналі МВС повідомляють ту саму інформацію.

Водночас в Офісі генерального прокурора України підтверджують інформацію про одного загиблого внаслідок удару. "Наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС", - повідомляється в телеграм-каналі відомства.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що шестеро мирних жителів Запоріжжя постраждали і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу. Пізніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про одного загиблого і вісьмох поранених у місті.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #дснс

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