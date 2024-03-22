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09:45 22.03.2024

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

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У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

Шестеро мирних жителів Запоріжжя постраждали і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю вранці, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Шестеро травмованих у Запоріжжі, три особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

За словами міністра, окупанти вранці атакували інфраструктурні об'єкти в Україні, зруйновані житлові будинки. Під ударами ворога були Запорізька, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.

"Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників. Кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції", - сказав Клименко.

 

Теги: #запоріжжя #мвс #обстріли

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