Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну ракетну атаку, завдану росіянами в ніч на п'ятницю.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття сім'ям і близьким загиблих від цього терору", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

Президент додав, що необхідні служби вже працюють у всіх містах, які постраждали від ворожої атаки, і "ніхто не залишиться без допомоги".

"Триває відновлення постачання електрики. Харків і область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький і область, Вінничина, Франківщина - скрізь, де це потрібно, з ночі тривають відновлювальні роботи", - повідомив він.

Водночас Зеленський зазначив, що "у російських ракет не маэ затримок, як у пакетів допомоги нашій державі".

"У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - наголосив він.