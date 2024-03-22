На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання в результаті ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає, повідомила про наслідки ракетної атаки росіян пресслужба "Укргідроенерго" в телеграм-каналі.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС і греблі", - сказано в повідомленні.

"Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована", - додали в "Укргідроенерго".