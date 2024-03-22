У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування - міськрада

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі, а також зруйновано приватні будинки, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Уже понад годину рашисти атакують Запоріжжя. За попередніми даними зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено. На жаль, є постраждалі", - сказано в повідомленні.

За словами Куртєва, інформація про стан тяжкості людей уточнюється.